В Париже обнаружена утерянная 400 лет назад картина Рубенса

В Париже, в одном из особняков, предназначавшихся для продажи, нашли картину знаменитого художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Работа была написана в 1613 году и считалась утерянной более 400 лет. Об этом пишет «France info»

До наших дней картина сохранилась в отличном состоянии. На ней изображен распятый Христос на фоне темного грозового неба. За Голгофой открывается вид на Иерусалим. Размеры картины составляют 105,5 на 72,5 см и экспертиза уже подтвердила ее подлинность.

По гравировке удалось отследить, что картина принадлежала академическому художнику XIX века Уильяму Бугро, а затем попала к владельцам парижского особняка, где ее и нашли во время инвентаризации. 30 ноября работа Рубенса будет выставлена на аукцион.