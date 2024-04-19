В Париже неизвестный мужчина проник в консульство Ирана и угрожает взрывом

Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Надев пояс со взрывчаткой, он угрожает активировать его. В качестве меры безопасности и по приказу штаб-квартиры парижской полиции линии метро 6 и 9 были прерваны, а территория оцеплена», – указано в сообщении.

UPD(15.56). Злоумышленник задержан. По данным радиостанции, мужчине 60-лет. Ранее, 9 апреля, он уже сжигал шины перед зданием консульства. Кроме того, сообщает Europe 1, задержанный мужчина имеет психологические проблемы. Бомбу у мужчины не нашли, он взят под стражу, его мотивы все еще устанавливаются.