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В Париже неизвестный мужчина проник в консульство Ирана и угрожает взрывом
Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
«Надев пояс со взрывчаткой, он угрожает активировать его. В качестве меры безопасности и по приказу штаб-квартиры парижской полиции линии метро 6 и 9 были прерваны, а территория оцеплена», – указано в сообщении.
UPD(15.56). Злоумышленник задержан. По данным радиостанции, мужчине 60-лет. Ранее, 9 апреля, он уже сжигал шины перед зданием консульства. Кроме того, сообщает Europe 1, задержанный мужчина имеет психологические проблемы. Бомбу у мужчины не нашли, он взят под стражу, его мотивы все еще устанавливаются.
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