«В Париж и в сауну»: Европа встречает Трампа критикой и странными приглашениями

В швейцарском Давосе начал работу 56-й Всемирный экономический форум. Перед ожидаемым прибытием Дональда Трампа европейские лидеры выступили с резкой критикой последних шагов США. О чем заявили европейцы накануне и во время форума – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Пока Трамп еще не прибыл в Давос, европейские лидеры начали «держать оборону» и выступили с резкой критикой действий США

Фото: © The White House

В ожидании Трампа

В этом году внимание к работе экономического форума в Давосе особенно высокое: ожидается, что лидер США сделает ряд громких заявлений, в частности – предложит Дании продать Гренландию. Кроме того, Дональд Трамп планирует официально запустить на форуме свой альтернативный ООН проект – «Совет мира».

Пока Трамп еще не прибыл в Давос, европейские лидеры начали «держать оборону» и выступили с резкой критикой действий США в последние недели.

Что касается России, то она направила в Давос спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Уиткофф назвал диалог с Дмитриевым «очень позитивным». Детали обсуждения не раскрываются, однако сам факт продолжительной встречи стороны расценивают как показатель серьезного и предметного обмена мнениями.

Россия направила в Давос спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева Фото: © Екатерина Иванова / РИА Новости

Трампа зовут в Париж и в сауну

Перед открытием форума Трамп опубликовал в Truth Social фрагменты личной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тем самым он нарушил дипломатический протокол и дал понять, что французский лидер для него не авторитет. Возможно, на такой шаг Трампа подтолкнул отказ Макрона участвовать в его проекте «Совет мира». В ответ Трамп пригрозил ввести 200-процентный тариф на французское вино.

В переписке Макрон назначил Трампу встречу в четверг в Париже:

«Давайте поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как вы вернетесь в США», – написал президент Франции.

Кроме ужина, Макрон предложил провести после Давоса встречу G7 и пригласить на нее «украинцев, датчан, сирийцев и россиян», чтобы обсудить международные вопросы.

При этом Макрон, судя по переписке, не понимает, что именно Трамп намерен делать с Гренландией.

Перед открытием форума Трамп опубликовал в Truth Social фрагменты личной переписки с президентом Франции Скриншот: @realDonaldTrump / truthsocial.com

Если президент Франции зазывал Трампа в Париж, то президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Washington Post пригласил американского лидера… в сауну – чтобы урегулировать ситуацию вокруг Гренландии.

«Иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?», – предложил он.

Зеленский снова разозлил Трампа

Ожидалось, что глава киевского режима встретится с Трампом и европейскими лидерами в Давосе и, возможно, подпишет ключевой документ об экономическом восстановлении Украины, согласованный с США.

Однако накануне форума Зеленский после долгого перерыва решил выразить недовольство в адрес Трампа: он публично поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию) Трамп, по словам европейцев, собирается аннексировать.

Накануне форума Зеленский выразил недовольство в адрес Трампа: он публично поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании Фото: © President Of Ukraine

Трамп ранее допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но после этого выпада через СМИ дал понять, что Белый дом переговариваться не намерен. Похоже, что Зеленский в очередной раз крепко разозлил американского президента.

На отказ Трампа Зеленский отреагировал в привычной манере – внезапно сослался на энергетический кризис в Киеве, который «мешает» ему прилететь на форум.

Доктрина Монро Европе не указ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе с антиамериканским заявлением о том, что ЕС не намерен прекращать развитие отношений с государствами Южной Америки. По ее словам, Брюссель видит сотрудничество с Латинской Америкой как часть стратегии снижения экономических рисков и диверсификации цепочек поставок.

Урсула фон дер Ляйен выступила с антиамериканским заявлением о том, что ЕС не намерен прекращать развитие отношений с государствами Южной Америки Стоп кадр видео

«Подписание торгового соглашения ЕС – МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки) посылает миру сильный сигнал: мы выбираем справедливую торговлю, а не тарифы, партнерство, а не изоляцию», – заявила фон дер Ляйен.

Тем самым она выступила против политики США в духе доктрины Монро, рассматривающей Западное полушарие как сферу их исключительных интересов.

Макрон – воинственный

Президент Франции выступал на форуме в солнцезащитных очках – то ли скрывая синяк, то ли стремясь придать себе воинственный вид. Речь Макрона действительно была жесткой и направленной против США.

Макрон заявил, что односторонние действия США, включая тарифы, подрывают интересы Европы и угрожают ее экономическому суверенитету, а конкуренция с Китаем усиливает риски для промышленности.

Президент Франции выступал на форуме в солнцезащитных очках. Речь Макрона была жесткой и направленной против США Стоп-кадр видео

«Самое безумное – что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые придется применить механизм противодействия принуждению по отношению к США, если они введут новые тарифы. Можете себе это представить? Это безумие», – сказал Макрон.

По его словам, человечество движется к миру без правил, где международное право топчется и где единственный закон, который имеет значение, – это закон сильнейшего. Президент Франции призвал не допустить разделения мира и не принять глобальный порядок, который будут определять страны, стремящиеся к доминированию.

Как видите, речь Макрона оказалась достаточно критичной по отношению к США.

Европейские и канадские политики против Трампа

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью Reuters заявил, что Европе «не стоит льстить Трампу» в споре о Гренландии – это не работает, и европейцам нужно проявлять силу.

Министр иностранных дел Дании заявил, что Европе «не стоит льстить Трампу» в споре о Гренландии Фото: © Christian Ursilva, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Премьер-министр Канады Марк Карни в своей речи заявил, что «старый порядок уже не вернется» и призвал менее крупные страны объединиться, чтобы отстаивать свои интересы в борьбе самыми крупными.

«Средние державы должны действовать вместе, потому что если нас нет за столом, мы становимся частью меню», – подчеркнул он.

Карни, добавил, что могущественные страны используют экономическое принуждение, чтобы получить желаемое.

Он также подтвердил готовность Канады поддерживать Гренландию, Данию и НАТО, за что получил аплодисменты зала.

Министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на антиамериканские выпады и выступил в Давосе, вновь повторив свое предупреждение о том, что Европе следует «сесть и успокоиться», «глубоко вздохнуть» и при этом «не отвечать ответными мерами». Он сказал, что Трамп приедет в Давос «и донесет свое послание». И напомнил, что президент США считает Гренландию «ключевым элементом» системы ПРО Golden Dome.

Скотт Бессент вновь повторил свое предупреждение о том, что Европе следует «сесть и успокоиться» и «глубоко вздохнуть» Стоп-кадр видео

Трамп также отреагировал в соцсетях на антиамериканские выступления. В соцсети Truth Social он репостнул сообщение, в котором говорится, что главными врагами являются ООН и НАТО.

«Так когда же мы наконец-то поймем, что враг внутри нас? Китай и Россия – это просто страшилка, тогда как реальная угроза – это ООН, НАТО», – сказано в публикации пользователя.

Сам Трамп пока до Давоса пока не доехал – его самолет вынужден был вернуться на американскую базу Эндрюс из-за технической неисправности. В Швейцарию он вылетел на запасном борту. Ожидается, что Президент США прилетит в Давос с опозданием на три часа, сообщил Скотт Бессент на пресс-конференции в Давосе.