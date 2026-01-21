«В Париж и в сауну»: Европа встречает Трампа критикой и странными приглашениями
Президент США вылетел в Давос после замены самолета
В швейцарском Давосе начал работу 56-й Всемирный экономический форум. Перед ожидаемым прибытием Дональда Трампа европейские лидеры выступили с резкой критикой последних шагов США. О чем заявили европейцы накануне и во время форума – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
В ожидании Трампа
В этом году внимание к работе экономического форума в Давосе особенно высокое: ожидается, что лидер США сделает ряд громких заявлений, в частности – предложит Дании продать Гренландию. Кроме того, Дональд Трамп планирует официально запустить на форуме свой альтернативный ООН проект – «Совет мира».
Пока Трамп еще не прибыл в Давос, европейские лидеры начали «держать оборону» и выступили с резкой критикой действий США в последние недели.
Что касается России, то она направила в Давос спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Уиткофф назвал диалог с Дмитриевым «очень позитивным». Детали обсуждения не раскрываются, однако сам факт продолжительной встречи стороны расценивают как показатель серьезного и предметного обмена мнениями.
Трампа зовут в Париж и в сауну
Перед открытием форума Трамп опубликовал в Truth Social фрагменты личной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тем самым он нарушил дипломатический протокол и дал понять, что французский лидер для него не авторитет. Возможно, на такой шаг Трампа подтолкнул отказ Макрона участвовать в его проекте «Совет мира». В ответ Трамп пригрозил ввести 200-процентный тариф на французское вино.
В переписке Макрон назначил Трампу встречу в четверг в Париже:
«Давайте поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как вы вернетесь в США», – написал президент Франции.
Кроме ужина, Макрон предложил провести после Давоса встречу G7 и пригласить на нее «украинцев, датчан, сирийцев и россиян», чтобы обсудить международные вопросы.
При этом Макрон, судя по переписке, не понимает, что именно Трамп намерен делать с Гренландией.
Если президент Франции зазывал Трампа в Париж, то президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Washington Post пригласил американского лидера… в сауну – чтобы урегулировать ситуацию вокруг Гренландии.
«Иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?», – предложил он.
Зеленский снова разозлил Трампа
Ожидалось, что глава киевского режима встретится с Трампом и европейскими лидерами в Давосе и, возможно, подпишет ключевой документ об экономическом восстановлении Украины, согласованный с США.
Однако накануне форума Зеленский после долгого перерыва решил выразить недовольство в адрес Трампа: он публично поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию) Трамп, по словам европейцев, собирается аннексировать.
Трамп ранее допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но после этого выпада через СМИ дал понять, что Белый дом переговариваться не намерен. Похоже, что Зеленский в очередной раз крепко разозлил американского президента.
На отказ Трампа Зеленский отреагировал в привычной манере – внезапно сослался на энергетический кризис в Киеве, который «мешает» ему прилететь на форум.
Доктрина Монро Европе не указ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе с антиамериканским заявлением о том, что ЕС не намерен прекращать развитие отношений с государствами Южной Америки. По ее словам, Брюссель видит сотрудничество с Латинской Америкой как часть стратегии снижения экономических рисков и диверсификации цепочек поставок.
«Подписание торгового соглашения ЕС – МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки) посылает миру сильный сигнал: мы выбираем справедливую торговлю, а не тарифы, партнерство, а не изоляцию», – заявила фон дер Ляйен.
Тем самым она выступила против политики США в духе доктрины Монро, рассматривающей Западное полушарие как сферу их исключительных интересов.
Макрон – воинственный
Президент Франции выступал на форуме в солнцезащитных очках – то ли скрывая синяк, то ли стремясь придать себе воинственный вид. Речь Макрона действительно была жесткой и направленной против США.
Макрон заявил, что односторонние действия США, включая тарифы, подрывают интересы Европы и угрожают ее экономическому суверенитету, а конкуренция с Китаем усиливает риски для промышленности.
«Самое безумное – что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые придется применить механизм противодействия принуждению по отношению к США, если они введут новые тарифы. Можете себе это представить? Это безумие», – сказал Макрон.
По его словам, человечество движется к миру без правил, где международное право топчется и где единственный закон, который имеет значение, – это закон сильнейшего. Президент Франции призвал не допустить разделения мира и не принять глобальный порядок, который будут определять страны, стремящиеся к доминированию.
Как видите, речь Макрона оказалась достаточно критичной по отношению к США.
Европейские и канадские политики против Трампа
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью Reuters заявил, что Европе «не стоит льстить Трампу» в споре о Гренландии – это не работает, и европейцам нужно проявлять силу.
Премьер-министр Канады Марк Карни в своей речи заявил, что «старый порядок уже не вернется» и призвал менее крупные страны объединиться, чтобы отстаивать свои интересы в борьбе самыми крупными.
«Средние державы должны действовать вместе, потому что если нас нет за столом, мы становимся частью меню», – подчеркнул он.
Карни, добавил, что могущественные страны используют экономическое принуждение, чтобы получить желаемое.
Он также подтвердил готовность Канады поддерживать Гренландию, Данию и НАТО, за что получил аплодисменты зала.
Министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на антиамериканские выпады и выступил в Давосе, вновь повторив свое предупреждение о том, что Европе следует «сесть и успокоиться», «глубоко вздохнуть» и при этом «не отвечать ответными мерами». Он сказал, что Трамп приедет в Давос «и донесет свое послание». И напомнил, что президент США считает Гренландию «ключевым элементом» системы ПРО Golden Dome.
Трамп также отреагировал в соцсетях на антиамериканские выступления. В соцсети Truth Social он репостнул сообщение, в котором говорится, что главными врагами являются ООН и НАТО.
«Так когда же мы наконец-то поймем, что враг внутри нас? Китай и Россия – это просто страшилка, тогда как реальная угроза – это ООН, НАТО», – сказано в публикации пользователя.
Сам Трамп пока до Давоса пока не доехал – его самолет вынужден был вернуться на американскую базу Эндрюс из-за технической неисправности. В Швейцарию он вылетел на запасном борту. Ожидается, что Президент США прилетит в Давос с опозданием на три часа, сообщил Скотт Бессент на пресс-конференции в Давосе.