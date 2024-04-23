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В параде Победы в Нижнекамске примут участие более 20 взводов
Нижнекамск готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одно из главных мероприятий, которое можно будет увидеть в этот день, — это парад. По традиции шествие с участием студентов, выпускников, работников разных предприятий и служб состоится 9 мая у Монумента Победы. И чтобы все прошло на «ура», уже сейчас начались репетиции парада.
Под звуки марша «Прощание славянки» и ритмичную игру барабанщиков маршевые коробки начинают движение. Всего в строю больше 20 взводов. Это ученики школ, студенты и кадеты.
Репетиции даются нелегко. Организаторам нужно добиться того, чтобы сотни человек одновременно выполняли все движения, делали это четко и не сбивались. Необходимо обращать внимание на подъем ноги, прямой угол, локоть под прямым углом.
Это первая массовая репетиция всех взводов. До этого ребята тренировались маршировать в своих учебных заведениях.
Большая репетиция состоялась на плацу кадетского корпуса. «Мы сегодня первый раз, нам всё нравится. Устанем, мы знаем, но мы будем до конца. Всё будет хорошо. Мы маршировали раньше, но сейчас на 9 Мая только начали», — поделилась эмоциями студентка ВГУЮ Альвина Галиева.
«Я 9 лет училась в кадетской школе. Естественно, тяжело. Вся эта обстановка уже более привычная, все нормально», — добавила Аделина Мишухина.
Традиционно парад Победы пройдет 9 мая у Монумента победы. Главными гостями, конечно же, станут ветераны Великой Отечественной, дети войны, труженики тыла.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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