В параде Победы в Казани примут участие 22 ретроавтомобиля

В параде Победы, который пройдет на площади Тысячелетия в Казани, примут участие 22 автомобиля клуба исторической техники. Об этом было заявлено на заседании правления «Авторетроклуба-21», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Несмотря на все сложности, которые сейчас происходят в мире, мы проведем парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, члены „Авторетроклуба-21” представят на нем технику военных лет. Это большой праздник для всех жителей республики, и мы должны провести это мероприятие достойно», — сказал руководитель парламента и президент клуба исторической техники Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что члены Авторетроклуба ежегодно с большим интересом участвуют в параде и этот год не станет исключением.

На параде Победы в Казани одна автомобильная колонна проедет со стороны моста Миллениум, другая — с улицы Право-Булачная. Проезд ретроавтомобилей завершит праздничный парад.

Кроме того, впервые в этом году колонна из 12 ретроавтомобилей примет участие в праздничных мероприятиях в Зеленодольске.