В параде Дружбы в Казани поучаствовали представители почти 50 национальностей

В Казани состоялась традиционная акция ко Дню России «Парад дружбы». Представители почти 50 народов в своих национальных одеждах прошли дефиле по территории Кремля.

«В традиционном параде дружбы участвуют национально-культурные автономии, которые проживают на территории Татарстана. Таким образом мы показываем, что все народы в нашей республике живут в межнациональном и межконфессиональном мире и согласии. Сегодня на парад вышли представители почти 50 национальностей», - отметил руководитель Исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин.

Стартовал парад у Спасской башни. Участники прошли до пушечного двора, свернули к Кул Шарифу и вернулись ко входу. По пути они пели песни и танцевали. Можно было увидеть традиционную одежду не только народов Поволжья, но и немцев, китайцев и даже колумбийцев и многих других национальностей.

К шествию присоединились и многие почетные гости. Среди них Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Наталья Рыбакова и многие другие.

Среди участников парада было много и молодых людей разных национальностей, которые также в костюмах своих народов присоединились к шествию. С ними же шел и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В Татарстане в мире и согласии живут 175 национальностей. Сегодняшний традиционный Парад Дружбы еще раз доказывает наше единство. Несколько тысяч представителей разных народностей сегодня в Казанском Кремле стали участниками парада «Дружбы народов» олицетворяющий их единение, дружбу и любовь к нашей стране. Для нас важно укреплять и сохранять наши традиции и культуру и то, что сегодня молодежь разных возрастов пришла на праздник в своих национальных костюмах, ещё раз подчеркивает их культурный код, особенность и принадлежность к своему этносу. Мы это только поддерживаем», - поделился министр.

Завершилось шествие концертом и большим хороводом всех участников парада.