В папахе и с орденами: на участок в деревню Аксу пришел 97-летний ветеран

Фото: Рустем Ахмадуллин

Свой голос на выборах президента России отдал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Кутдус Мулюков, проживающий в деревне Аксу Буинского района. Несмотря на свой преклонный возраст, решил сам приехать на участок и опустить бюллетень в урну для голосования.

Ветеран пришел на выборы в сопровождении сына и внуков. На выборы он надел папаху и свой пиджак с орденами и медалями, которых у фронтовика десятки.

Фото: Рустем Ахмадуллин

«Вот настоящий пример для всех нас. Низкий поклон таким людям. Благодаря им наша Отчизна выстояла в годы немецко-фашистской агрессии. И сегодня они остаются примером того, как надо относиться к своей Родине», — отметила председатель избирательной комиссии Гулюся Хамидуллина.

«Живем в хорошее время, на выборы хожу регулярно, чтобы выбирать светлое будущее не только для себя у меня уже все есть, а будущее для наших детей», — сказал Мулюков.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).