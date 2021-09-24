В ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходит конференция молодых ученых

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходит пятая всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Инновации и молодежь — два вектора развития отечественной нефтехимии». В работе принимают участие более 50 молодых ученых, среди которых сотрудники промышленных предприятий, студенты и аспиранты учебных заведений.

Площадкой для проведения конференции стал научно-технологический центр (НТЦ) ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здесь в течение двух дней ученые из Нижнекамска, Казани, Уфы, Стерлитамака и Москвы представят свои работы в различных секциях — «Химия и технология полимерных материалов», «Химия и технология нефтехимических и нефтеперерабатывающих процессов» и «Природоохранные технологии».

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин поприветствовал участников и отметил важность этого мероприятия. «Хотел бы пожелать вам, молодым ученым не бояться разрабатывать новые виды продукции и их внедрять. Мы не должны стоять на месте, люди науки должны разрабатывать новые виды продукции для производственников», — отметил генеральный директор и пожелал плодотворной работы на конференции.

Конференция поможет выявить новые идеи, поддержать реализацию перспективных работ и усовершенствовать профессиональные навыки талантливых ученых-химиков.

«Эту конференцию мы планировали провести еще в том году, но из-за пандемии пришлось перенести мероприятие. Цель — популяризация „Нижнекамскнефтехима“, оценка своих сотрудников для последующей аттестации и продвижения по карьерной лестнице. В лице гостей мы также видим своих потенциальных работников», — сказал директор НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гильмуллин.

В научно-технологическом центре поддерживают молодых сотрудников — особенно тех, кто работает над повышением своей квалификации. В настоящее время исследовательские работы ведут 8 молодых специалистов различных лабораторий, а в 2019 году трое сотрудников получили ученую степень кандидата наук. В 2021 году запланированы две предзащиты диссертационных работ сотрудников НТЦ.

С 2005 года НТЦ организует всероссийские и международные молодежные научно-практические конференции под эгидой ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ежегодно на предприятии проводятся конкурсы молодых новаторов и раз в два года — конкурсы профессионального мастерства в компетенции «Лабораторный химический анализ», а с 2016 года работники НТЦ участвуют в конкурсах и по международным стандартам WorldSkills.