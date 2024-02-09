В ПАО «КАМАЗ» назначили нового директора завода двигателей

Фото: «Татар-информ»

С 12 февраля 2024 года директором завода двигателей ПАО «КАМАЗ» назначен Олег Косарев. Как сообщили на предприятии, до этого новый руководитель занимал должность исполнительного директора АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

Согласно опубликованным данным, Косарев родился 20 января 1978 года в Набережных Челнах. В 1997 году окончил Бугурусланский сельскохозяйственный техникум, получив квалификацию техника-механика. Позже, в 2004 году, стал выпускником Камского госполитехнического института (специальность - «Технология машиностроения»).

С 2000-го трудовая деятельность Косарева связана с татарстанским производителем грузовиков. Так, в 2000 году он был трудоустроен в Центр главного механика ОАО «КАМАЗ» слесарем механосборочных работ 4-го разряда, потом его перевели на должность бригадира-мастера.

В 2003 году мужчина продолжил карьеру в ОАО «КАМАЗИНСТРУМЕНТСПЕЦМАШ» на позициях слесаря механосборочных работ и мастера цеха по изготовлению оснастки. С октября 2003-го он - бригадир-мастер в цехе ремонта и обслуживания технологического оборудования цехов производства МОТОР ОАО «КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ». В 2006-2007 годах Косарев трудился в должности начальника смены и замначальника цеха по техчасти того же подразделения.

В последующее десятилетие его трудовой путь был связан с ЗАО «КАММИНЗ КАМА». Там он работал инженером-механиком, руководителем проекта «Линия блока», начальником отдела «Технологическое сопровождение производства», директором по закупкам и логистике. С сентября 2017 года Косарев - исполнительный директор АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». Эту должность руководитель занимал до нового назначения.

Уточняется, что экс-директор «камазовского» завода двигателей Сергей Снарский продолжит работать в структуре «КАМАЗа».