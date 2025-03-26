В пантеоне великих навсегда: почему Россия четверть века назад выбрала Путина

26 марта исполняется 25 лет, как Россия выбрала Президентом Владимира Путина. Он оказал такое влияние на Россию, на весь мир, что вошел в пантеон великих российских государственников навечно. Как в Татарстане поддерживали Владимира Путина – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





31 декабря 1999 года, покидая Кремль, Ельцин обратился к Путину с исторической фразой-напутствием: «Берегите Россию!»

Фото: 20.kremlin.ru

«Берегите Россию»

31 декабря 1999 года на тот момент глава российского государства Борис Ельцин перевернул ход истории России, выступив с телевизионным обращением к гражданам России. Которое, хотя и начиналось как традиционное новогоднее поздравление, запомнилось большинству словами: «Я ухожу» и именем человека, который на многие годы стал настоящим лидером страны.

«Я ухожу, я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше.

В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал Указ о возложении обязанностей Президента России на Председателя Правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев, в соответствии с Конституцией, он будет главой государства. А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы Президента.

Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года», – сделал сенсационное заявление первый российский Президент.

И тогда же, 31 декабря 1999 года, покидая Кремль, Ельцин обратился к Путину с исторической фразой-напутствием: «Берегите Россию!»

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2014 года заявил на Прямой линии, что выполнил поручение бывшего главы государства Бориса Ельцина.

«Я считаю, что не просто уберег страну, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – ответил он на вопрос журналиста BBC.

Ельцин признался, что в приватном разговоре 5 августа 1999 года он предложил Путину занять должность Председателя Правительства и подумать о посте главы государства Фото: 20.kremlin.ru

Как уговаривали Путина и посвященный Шаймиев

Позже в мемуарах Ельцин откровенно признался, что в приватном разговоре 5 августа 1999 года он предложил Путину занять должность Председателя Правительства и подумать о посте главы государства. Путин тогда занимал должность секретаря Совета Безопасности РФ, директора ФСБ России.

«Путин смотрел на меня внимательно, молчал», — написал Ельцин в мемуарах. Путин и сам вспоминал потом, что первоначально на предложение Ельцина ответил отказом, так как не считал себя готовым к этой роли. «Я верю в вас», — отреагировал первый президент страны на сомнения своего собеседника.

В те летние дни 1999 года о решении Ельцина сделать Путина своим преемником знал настолько узкий круг людей, что их можно было пересчитать по пальцам двух рук. И одним из первых об этом узнал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Из книги олигарха Петра Авена «Время Березовского» (вышла в 2018 году):

«Время событий – конец июля 1999 года. Рассказывает Александр Волошин, руководитель Администрации Президента России с 19 марта 1999 по 30 октября 2003 года.

– Как сейчас помню, это был субботний день. Я позвонил Шаймиеву, говорю: «Минтимер Шарипович, президент нас зовет втроем пообсуждать эту тему (партий в России, – прим. Т-и), насчет которой мы с вами много раз говорили».

В назначенный день у нас встреча в Горках, и Ельцин в ходе обсуждения неожиданно говорит: «Минтимер Шарипович, ну давайте я вам сейчас скажу одну вещь, но только между нами. А вы мудрый человек, и дальше поступайте как хотите, – итак, это говорит Борис Николаевич в конце июля 1999 года. – Через какое-то время я отправлю в отставку правительство Степашина, и Премьер-министром России станет Владимир Владимирович Путин. А потом он станет Президентом Российской Федерации. В общем, это всё, что я хотел вам сказать, – говорит, вставая, Борис Николаевич. – Я желаю вам успехов, Минтимер Шарипович». Он жмет ему руку, разворачивается и уходит».

Самое интересно, что сам Волошин, будучи руководителем президентской администрации, впервые узнает о таком решении Ельцина вместе с Шаймиевым. Вот какой уровень влияния был у первого Президента Татарстана!

Ельцин откровенно признался, что в приватном разговоре 5 августа 1999 года он предложил Путину занять должность Председателя Правительства и подумать о посте главы государства Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Первая личная встреча с Президентом Татарстана

Первая личная встреча Минтимера Шаймиева состоялась еще в июле 1999 года.

9 июля 1999 года Владимир Путин в должности директора ФСБ РФ прибыл в Казань, чтобы поменять главу республиканского управления.

«Был хороший летний день. Мы выехали на природу, у нас была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай», — поделился воспоминаниями в интервью «РИА Новости» Шаймиев.

Спустя некоторое время Шаймиев признался Ельцину: «Он мне показался цельным и искренним человеком». С этой оценкой Президент России согласился.

В марте 2000 года Путину предстояло избавиться от приставки «и. о.» и выиграть досрочные президентские выборы Фото: 20.kremlin.ru

Первые выборы Путина

С тех пор в Татарстане стали безоговорочно поддерживать Путина. В марте 2000 года Путину предстояло избавиться от приставки «и. о.» и выиграть досрочные президентские выборы. Задача была непростой, несмотря на растущую не по дням, а по часам популярность Владимира Путина в российском обществе.

Его тогда мало знали, все-таки для России он еще представлялся загадочной фигурой. В Татарстане тогда руководство республики приложило все силы для агитации и убеждения «за Путина». В результате по итогам мартовских выборов 2000 года в Татарстане за Владимира Путина в республике отдали голоса около 68,8% избирателей при явке в 79,8%. В целом по стране за Путина было 52,94% голосов избирателей при явке 68,70%. Как видите, и по голосам, и по явке в Татарстане был заметно выше общероссийских показателей. Эта традиция сохранилась и до сегодняшнего дня. В Татарстане у Путина всегда выше результаты, чем в целом по России.

По итогам мартовских выборов 2000 года в Татарстане за Владимира Путина в республике отдали голоса около 68,8% Фото: © Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Причем процент поддержки Путина в республике лишь растет от выборов к выборам по годам.

На таких высоких результатах сказалась личная химия взаимоотношения Татарстана с Путиным. Он всегда признается в любви к жителям Татарстана и постоянно восхищается нашей республикой. Огромная поддержка федерального центра чувствуется всеми жителями Татарстана, который буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном направлении. Путин любит Татарстан — Татарстан любит Путина! Стоит ли удивляться таким высоким результатам за Путина в Татарстане на выборах? Все это совершенно искренне и заслуженно.