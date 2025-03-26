В пантеоне великих навсегда: почему Россия четверть века назад выбрала Путина
25 лет назад Владимир Путин стал Президентом России
26 марта исполняется 25 лет, как Россия выбрала Президентом Владимира Путина. Он оказал такое влияние на Россию, на весь мир, что вошел в пантеон великих российских государственников навечно. Как в Татарстане поддерживали Владимира Путина – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
«Берегите Россию»
31 декабря 1999 года на тот момент глава российского государства Борис Ельцин перевернул ход истории России, выступив с телевизионным обращением к гражданам России. Которое, хотя и начиналось как традиционное новогоднее поздравление, запомнилось большинству словами: «Я ухожу» и именем человека, который на многие годы стал настоящим лидером страны.
«Я ухожу, я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше.
В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал Указ о возложении обязанностей Президента России на Председателя Правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев, в соответствии с Конституцией, он будет главой государства. А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы Президента.
Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года», – сделал сенсационное заявление первый российский Президент.
И тогда же, 31 декабря 1999 года, покидая Кремль, Ельцин обратился к Путину с исторической фразой-напутствием: «Берегите Россию!»
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2014 года заявил на Прямой линии, что выполнил поручение бывшего главы государства Бориса Ельцина.
«Я считаю, что не просто уберег страну, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – ответил он на вопрос журналиста BBC.
Как уговаривали Путина и посвященный Шаймиев
Позже в мемуарах Ельцин откровенно признался, что в приватном разговоре 5 августа 1999 года он предложил Путину занять должность Председателя Правительства и подумать о посте главы государства. Путин тогда занимал должность секретаря Совета Безопасности РФ, директора ФСБ России.
«Путин смотрел на меня внимательно, молчал», — написал Ельцин в мемуарах. Путин и сам вспоминал потом, что первоначально на предложение Ельцина ответил отказом, так как не считал себя готовым к этой роли. «Я верю в вас», — отреагировал первый президент страны на сомнения своего собеседника.
В те летние дни 1999 года о решении Ельцина сделать Путина своим преемником знал настолько узкий круг людей, что их можно было пересчитать по пальцам двух рук. И одним из первых об этом узнал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Из книги олигарха Петра Авена «Время Березовского» (вышла в 2018 году):
«Время событий – конец июля 1999 года. Рассказывает Александр Волошин, руководитель Администрации Президента России с 19 марта 1999 по 30 октября 2003 года.
– Как сейчас помню, это был субботний день. Я позвонил Шаймиеву, говорю: «Минтимер Шарипович, президент нас зовет втроем пообсуждать эту тему (партий в России, – прим. Т-и), насчет которой мы с вами много раз говорили».
В назначенный день у нас встреча в Горках, и Ельцин в ходе обсуждения неожиданно говорит: «Минтимер Шарипович, ну давайте я вам сейчас скажу одну вещь, но только между нами. А вы мудрый человек, и дальше поступайте как хотите, – итак, это говорит Борис Николаевич в конце июля 1999 года. – Через какое-то время я отправлю в отставку правительство Степашина, и Премьер-министром России станет Владимир Владимирович Путин. А потом он станет Президентом Российской Федерации. В общем, это всё, что я хотел вам сказать, – говорит, вставая, Борис Николаевич. – Я желаю вам успехов, Минтимер Шарипович». Он жмет ему руку, разворачивается и уходит».
Самое интересно, что сам Волошин, будучи руководителем президентской администрации, впервые узнает о таком решении Ельцина вместе с Шаймиевым. Вот какой уровень влияния был у первого Президента Татарстана!
Первая личная встреча с Президентом Татарстана
Первая личная встреча Минтимера Шаймиева состоялась еще в июле 1999 года.
9 июля 1999 года Владимир Путин в должности директора ФСБ РФ прибыл в Казань, чтобы поменять главу республиканского управления.
«Был хороший летний день. Мы выехали на природу, у нас была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай», — поделился воспоминаниями в интервью «РИА Новости» Шаймиев.
Спустя некоторое время Шаймиев признался Ельцину: «Он мне показался цельным и искренним человеком». С этой оценкой Президент России согласился.
Первые выборы Путина
С тех пор в Татарстане стали безоговорочно поддерживать Путина. В марте 2000 года Путину предстояло избавиться от приставки «и. о.» и выиграть досрочные президентские выборы. Задача была непростой, несмотря на растущую не по дням, а по часам популярность Владимира Путина в российском обществе.
Его тогда мало знали, все-таки для России он еще представлялся загадочной фигурой. В Татарстане тогда руководство республики приложило все силы для агитации и убеждения «за Путина». В результате по итогам мартовских выборов 2000 года в Татарстане за Владимира Путина в республике отдали голоса около 68,8% избирателей при явке в 79,8%. В целом по стране за Путина было 52,94% голосов избирателей при явке 68,70%. Как видите, и по голосам, и по явке в Татарстане был заметно выше общероссийских показателей. Эта традиция сохранилась и до сегодняшнего дня. В Татарстане у Путина всегда выше результаты, чем в целом по России.
Причем процент поддержки Путина в республике лишь растет от выборов к выборам по годам.
На таких высоких результатах сказалась личная химия взаимоотношения Татарстана с Путиным. Он всегда признается в любви к жителям Татарстана и постоянно восхищается нашей республикой. Огромная поддержка федерального центра чувствуется всеми жителями Татарстана, который буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном направлении. Путин любит Татарстан — Татарстан любит Путина! Стоит ли удивляться таким высоким результатам за Путина в Татарстане на выборах? Все это совершенно искренне и заслуженно.