«В памяти остается каждый ушедший больной»: реаниматолог из Бугульмы о борьбе с Covid-19
О неизбежных потерях пациентов, самой страшной волне Covid-19 и о том, что спасет от страшной болезни: что переживает молодой врач, борясь с коронавирусом в районной больнице. ИА «Татар-информ» пообщалось с реаниматологом Бугульминской ЦРБ Раилем Имамутдиновым.
Вторая половина 2021 года – самый тяжелый период в борьбе с Covid-19
Врач-реаниматолог Бугульминской центральной районной больницы Раиль Имамутдинов впервые зашел в «красную зону» в ноябре 2020 года. С тех пор он помогает жителям района бороться с новой коронавирусной инфекцией.
Самым тяжелым этапом за все время работы врач назвал период с конца августа по ноябрь 2021-го. Предпоследний месяц года, по словам Раиля Имамутдинова, выдался особо тяжелым.
В тот момент с коронавирусной инфекцией в их больнице лежали 180-190 человек, то есть госпиталь был заполнен.
А виной тому – штамм «дельта».
«Пациенты в эту волну стали намного тяжелее. Мы видим молодой возраст пациентов и быстро прогрессирующее течение, то есть они к нам поступают с поражением 25%. Мы видим, как на протяжении трех-четырех дней они у нас резко, на глазах ухудшаются на фоне адекватной терапии», – рассказал врач.
Реанимация Covid-отделения очень сильно отличается от обычной. В «красной зоне» проблема у пациентов чаще всего одна – дыхательная недостаточность, которая сопровождается респираторным дистресс-синдромом, и таких больных очень много.
В «красную зону» пошли врачи совершенно разных специальностей, они перепрофилировались. 29-летний врач подчеркнул, что за все время пандемии набран огромный опыт лечения Covid-больных, районам помогают главные специалисты Минздрава республики.
«В четвертую волну стало напряженнее, работать стало тяжелее», – заметил врач Бугульминской ЦРБ.
Вообще Covid-больные в реанимации требуют большого внимания персонала и тщательного ухода.
«Пациенты эмоционально лабильные, с ними нужно общаться, успокаивать их всех. Морально работать с Covid-пациентами тяжелее намного», – подчеркнул Раиль Имамутдинов.
Не смогли спасти многодетную мать
Самым запоминающимся случаем для молодого реаниматолога стала история многодетной женщины, ей было около 40 лет.
«Поступила она, как я помню, с небольшим поражением легких. За выходные – субботу и воскресенье она у нас ухудшилась. Произошел переход в КТ-3. Даже на фоне проводимой терапии мы прилагали все усилия, но спасти ее не удалось», – рассказал врач.
Эта женщина не была вакцинирована. Дети остались без мамы.
Этот случай в очередной раз показал, что коронавирус не щадит никого, возможности врачей не безграничны, а дельта-штамм особо опасен.
Несмотря на то что коронавирус с первого дня пандемии забирает жизни пациентов, смириться с потерями врачи не могут.
«Это остается с тобой. В памяти остается каждый больной», – с горечью сказал реаниматолог.
Помогает ли вакцинация?
Через реанимацию привитые от коронавируса почти не проходят.
«Если такие и были, после выяснялись подробности. Они говорили нам на этапе поступления, что они были привиты. Потом через их близких и родных мы узнавали, что, оказывается, они не были привиты и говорили нам неправду», – отметил Раиль Имамутдинов.
Пациенты после попадания в «красную зону» просто боятся признаться медикам, что не привились.
«Я бы сказал татарстанцам и бугульминцам, что ковиду подвержены все. И вакцинация в значительной степени снижает вероятность развития тяжелых форм, в том числе летального исхода. Ни у одного вакцинированного не было летального исхода», – отметил собеседник агентства.
Врач заключил, что все медицинское сообщество очень ждет конца пандемии.