«В памяти остается каждый ушедший больной»: реаниматолог из Бугульмы о борьбе с Covid-19

О неизбежных потерях пациентов, самой страшной волне Covid-19 и о том, что спасет от страшной болезни: что переживает молодой врач, борясь с коронавирусом в районной больнице. ИА «Татар-информ» пообщалось с реаниматологом Бугульминской ЦРБ Раилем Имамутдиновым.

Врач-реаниматолог Раиль Имамутдинов самым тяжелым этапом за все время работы в «красной зоне» назвал период с конца августа по ноябрь 2021 года Фото: официальный сайт Бугульминской ЦРБ

Вторая половина 2021 года – самый тяжелый период в борьбе с Covid-19

Врач-реаниматолог Бугульминской центральной районной больницы Раиль Имамутдинов впервые зашел в «красную зону» в ноябре 2020 года. С тех пор он помогает жителям района бороться с новой коронавирусной инфекцией.

Самым тяжелым этапом за все время работы врач назвал период с конца августа по ноябрь 2021-го. Предпоследний месяц года, по словам Раиля Имамутдинова, выдался особо тяжелым.

В тот момент с коронавирусной инфекцией в их больнице лежали 180-190 человек, то есть госпиталь был заполнен.

А виной тому – штамм «дельта».

«Пациенты в эту волну стали намного тяжелее. Мы видим молодой возраст пациентов и быстро прогрессирующее течение, то есть они к нам поступают с поражением 25%. Мы видим, как на протяжении трех-четырех дней они у нас резко, на глазах ухудшаются на фоне адекватной терапии», – рассказал врач.

В «красной зоне» проблема у пациентов чаще всего одна – дыхательная недостаточность Фото: © ИА «Татар-информ»

Реанимация Covid-отделения очень сильно отличается от обычной. В «красной зоне» проблема у пациентов чаще всего одна – дыхательная недостаточность, которая сопровождается респираторным дистресс-синдромом, и таких больных очень много.

В «красную зону» пошли врачи совершенно разных специальностей, они перепрофилировались. 29-летний врач подчеркнул, что за все время пандемии набран огромный опыт лечения Covid-больных, районам помогают главные специалисты Минздрава республики.

«В четвертую волну стало напряженнее, работать стало тяжелее», – заметил врач Бугульминской ЦРБ.

Вообще Covid-больные в реанимации требуют большого внимания персонала и тщательного ухода.

«Пациенты эмоционально лабильные, с ними нужно общаться, успокаивать их всех. Морально работать с Covid-пациентами тяжелее намного», – подчеркнул Раиль Имамутдинов.

«В четвертую волну стало напряженнее, работать стало тяжелее» Фото: официальный сайт Бугульминской ЦРБ

Не смогли спасти многодетную мать

Самым запоминающимся случаем для молодого реаниматолога стала история многодетной женщины, ей было около 40 лет.

«Поступила она, как я помню, с небольшим поражением легких. За выходные – субботу и воскресенье она у нас ухудшилась. Произошел переход в КТ-3. Даже на фоне проводимой терапии мы прилагали все усилия, но спасти ее не удалось», – рассказал врач.

Эта женщина не была вакцинирована. Дети остались без мамы.

Этот случай в очередной раз показал, что коронавирус не щадит никого, возможности врачей не безграничны, а дельта-штамм особо опасен.

Несмотря на то что коронавирус с первого дня пандемии забирает жизни пациентов, смириться с потерями врачи не могут Фото: © ИА «Татар-информ»

Несмотря на то что коронавирус с первого дня пандемии забирает жизни пациентов, смириться с потерями врачи не могут.

«Это остается с тобой. В памяти остается каждый больной», – с горечью сказал реаниматолог.

Помогает ли вакцинация?

Через реанимацию привитые от коронавируса почти не проходят.

«Если такие и были, после выяснялись подробности. Они говорили нам на этапе поступления, что они были привиты. Потом через их близких и родных мы узнавали, что, оказывается, они не были привиты и говорили нам неправду», – отметил Раиль Имамутдинов.

«Ни у одного вакцинированного не было летального исхода» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Пациенты после попадания в «красную зону» просто боятся признаться медикам, что не привились.

«Я бы сказал татарстанцам и бугульминцам, что ковиду подвержены все. И вакцинация в значительной степени снижает вероятность развития тяжелых форм, в том числе летального исхода. Ни у одного вакцинированного не было летального исхода», – отметил собеседник агентства.

Врач заключил, что все медицинское сообщество очень ждет конца пандемии.