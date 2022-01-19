В память о жертвах Холокоста в Доме Дружбы представят театральную постановку «Жизнь»

Театральная постановка «Жизнь» будет представлена в рамках ежегодной Недели памяти жертв Холокоста, которая проходит в России с 17 января по 4 февраля на сцене концертного зала Дома Дружбы народов Татарстана.

«Это не обычный спектакль. Спектакль-память, спектакль-ощущение, к Международному дню памяти жертв Холокоста. В основе спектакля лежит шесть реальных историй, шесть судеб людей столкнувшихся с геноцидом, имя которому — Холокост. Это всего лишь малая часть историй об ужасных временах, с которыми столкнулся еврейский народ всего мира», — пояснил режиссер-постановщик Леонид Цысс.

Спектакль состоится 30 января. Начало — в 15:00, продолжительность — 1,5 часа. Вход на спектакль свободный, уточняют в информационном центре ДДнТ.

Традиционно Международный день памяти жертв Холокоста проходит 27 января. В этот день советские войска в 1945 году на территории Польши освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Понятие «Холокост» (от древнегреческого слова holocaustosis — «всесожжение», «уничтожение огнем») распространилось благодаря книгам бывшего узника Освенцима, писателя Эли Визеля в 1950-х годах. Этим термином он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. Жертвами Холокоста, по оценкам историков, стали более 6 млн евреев.