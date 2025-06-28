В память о владельце автомойки в Детройте с вертолета сбросили тысячи долларов

Необычное происшествие произошло в Детройте (штат Мичиган, США), где с вертолета были сброшены тысячи долларов наличными. Акция стала исполнением последнего желания недавно ушедшего из жизни владельца местной автомойки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Detroit News.

По словам свидетелей, денежный дождь вызвал настоящий ажиотаж: многие автомобилисты останавливались прямо на проезжей части, чтобы собрать падающие купюры. В связи с этим правоохранители временно перекрыли движение для обеспечения безопасности.

Несмотря на возникшую суматоху, ситуация оставалась спокойной — участники не конфликтовали между собой, а сбор денег проходил без происшествий и драк.