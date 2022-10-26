В память о погибшем на Украине в Ютазинском районе повесили памятную доску на стене школы

В Ютазинском районе Татарстана на стене Уруссинской школы №2 установили памятную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины командира комендантской роты Ильдара Сайфуллина, кавалера ордена Мужества. Он погиб 1 июля, сообщается на официальной странице Ютазинского района в социальной сети «ВКонтакте».

В свое время Ильдар Сайфуллин окончил именно эту школу. По рассказам педагогов, он был простым и улыбчивым парнем.

Директор Уруссинской школы №2 Нина Якимова заявила, что школа гордится своими выпускниками, а ее учителя смогли воспитать настоящих патриотов. «Вечная память героям, вечная память Ильдару Сайфуллину!» — добавила она.

Почетное право открыть мемориальную доску в память о земляке была предоставлена главе района Аязу Шафигуллину и родителям погибшего бойца — Ильдусу и Резеде Сайфуллиным. Они не могли сдержать слез, но тем не менее поделились воспоминаниями о сыне. По их словам, он был добрым и при этом волевым человеком, настоящим офицером.

Собравшиеся почтили память Ильдара Сайфуллина минутой молчания. Затем участники торжественного митинга возложили цветы к мемориальной доске.