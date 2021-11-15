Казанцы могут присоединиться к акции в память о подвиге воинов-панфиловцев

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В казанском парке Победы состоится акция, посвященная памяти бойцов панфиловской дивизии, героически оборонявших Москву в 1941 году. 16 ноября активисты молодежных организаций возложат цветы к Вечному огню, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.

«Участниками станут активисты молодежной патриотической организации „Форпост“ и движения „Курс“, военно-исторического клуба „Казанский рубеж“, Казанского объединения студенческих поисковых отрядов и Добровольной народной дружины Казани», — рассказали в пресс-службе.

Во время возложения цветов молодые люди в военной форме образца 1941 года будут стоять в почетном карауле. Акция начнется в 14.00, присоединиться к ней может любой желающий.