В память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС в Казани состоится возложение цветов

26 апреля в столице РТ в память об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоится возложение цветов. Церемония начнется в 10 часов утра в сквере, расположенном на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана.

Участниками мероприятия станут ветераны-ликвидаторы, члены семей погибших, председатель татарстанской общественной организации инвалидов «Союз „Чернобыль“» Александра Барсков, представители городского исполкома и др.

После церемонии для ветеранов пройдут благотворительные обеды. Накануне им вручили памятные медали «35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС».

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В атмосферу вследствие пожара на реакторе было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. В числе многих последствия катастрофы ликвидировали 3,5 тыс. татарстанцев, среди которых 1,5 тыс. казанцев.