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В память о Герое Семене Коновалове экологи высадили в Ямбулатово голубые ели
Голубые ели, рябины и клен высадили сегодня на аллее Славы у мемориального комплекса имени Героя Советского Союза Семена Коновалова экологи Татарстана. Акция прошла в селе Ямбулатово с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.
«Мы сегодня чтим память героев Великой Отечественной войны, людей, которыми гордимся. Сажаем деревья в память 220 героев, чьи имена увековечены на мемориальной доске. Мы также выражаем благодарность всем нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, которые воевали за нашу Победу», — сказал Александр Шадриков во время акции журналистам.
Спикер отметил, что если народ не знает своей истории, то у него нет будущего. «Здесь фамилии тех, кто делал историю Великой России. Сажая деревья, мы хотим сказать, что наше поколение помнит каждого из этих героев», — подчеркнул Шадриков.
Во время общения с представителями СМИ министр экологии и природных ресурсов РТ процитировал слова Президента России Владимира Путина. «Патриотизм, как и любовь к Родине, она в наших душах, в наших сердцах. Это то, без чего не может жить человек», — сказал он.
Экологическая акция проходит, чтобы молодежь знала имена героев, а представители старшего поколения видели, что современное общество ценит свою историю, заметил Шадриков.
На посадку деревьев пришла племянница легендарного Семена Коновалова — Людмила Семенова.
«Коновалов Семен Васильевич — мой дядя, Коновалов Николай Спиридонович — мой отец, они воевали танкистами. Отец ушел на фронт в 18 лет, учился три месяца на танкиста, участвовал в битве под Сталинградом, о боях рассказывал со слезами, говорил: „Девочки, вам бы только этого не видеть“», — поделилась воспоминаниями Людмила Семенова.
Николай Коновалов дошел до Берлина, имел много наград, но часть из них, к сожалению, была утеряна. Те, что сохранились, жительница Татарстана сдала в музей. После войны отец Людмилы Семеновой вернулся в родное село, вскоре женился, в семье родилось пятеро детей. Мужчина трудился трактористом, умер 20 лет назад.
Шефство над мемориальным комплексом в селе Ямбулатово сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ взяли в прошлом году. Они полностью восстановили комплекс и установили бюст герою-танкисту. Сегодня состоялась первая памятная посадка 60 деревьев, а в дальнейшем экологи планируют высадить более 200 зеленых насаждений в память о каждом погибшем на фронтах Великой Отечественной войны жителе села Ямбулатово. Список имен, высеченных на гранитных плитах, будет пополняться, поскольку судьба некоторых людей, ушедших на фронт, до сих пор неизвестна.
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