В Пакистане заявили об «открытой войне» с Афганистаном

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в социальной сети X (прежде Twitter) заявил о начале открытой войны с правящим в Афганистане движением «Талибан».

Глава пакистанского военного ведомства обвинил талибов в том, что они «превратили Афганистан в колонию Индии», «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм», а также «лишили свой народ основных прав человека».

По мнению Асифа, Пакистан приложил все усилия для сохранения нормальных отношений между государствами и проводил активную дипломатическую работу, но «„Талибан“ стал прокси Индии».

«Сегодня, когда предпринимаются попытки агрессии против Пакистана, слава Богу, наши войска дают решительный отпор. <...> Наше терпение иссякло. Теперь между нами и вами открытая война. <...> Пакистанская армия не пришла из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем ваши секреты», – подчеркнул пакистанский военный министр.

Чтобы дополнительно охарактеризовать решимость руководства Пакистана, Хаваджа Асиф привел название популярной в этой стране религиозной песни «Дама Дам Маст Каландар», посвященной синдскому суфийскому святому Лалу Шахбазу Каландару.

Upd. (4.44): Накануне Вооруженные силы Афганистана заявили, что из-за атак со стороны Пакистана начали масштабные наступательные операции против объектов пакистанской армии, находящихся у разграничивающей страны линии Дюранда.

Афганский телеканал TOLONews пишет в X, что заместитель представителя Правительства Афганистана Хамдулла Фитрат отчитался о захвате одной базы и 19 контрольно-пропускных постов Пакистана, расположенных вдоль границы, и уничтожении 55 пакистанских военных.

В свою очередь министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил в X, что в результате ударов пакистанской армии были убиты 133 и ранены более 200 афганских военных. По его информации, уничтожены 27 и захвачены девять блокпостов ВС Афганистана, поражено более 80 единиц техники.

Телеканал Al Jazeera передает, что ночью в столице Афганистана Кабуле прогремел сильный взрыв, за которым последовала интенсивная стрельба, говорится в материале. Жители Кабула рассказали о шуме самолетов и мощных взрывах в разных частях города, отмечает TOLONews.

Кроме того, по данным этого телеканала, афганские Вооруженные силы сбили пакистанский самолет, который вошел в воздушное пространство Афганистана.