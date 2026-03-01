news_header_top
Происшествия 1 марта 2026 11:19

В Пакистане протестующие атаковали американское консульство, есть погибшие

Протестующие в пакистанском Карачи штурмовали американское консульство на фоне массового возмущения действиями США и Израиля против Ирана и сообщений о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает ТАСС.

К консульству в порту Карачи вышли сотни протестующих, многие из них пытались прорваться внутрь, разбивая окна и двери. На данный момент подтверждается гибель как минимум шести человек, а число пострадавших достигает нескольких человек.

#пакистан #сша и иран
