В Пакистане протестующие атаковали американское консульство, есть погибшие

Протестующие в пакистанском Карачи штурмовали американское консульство на фоне массового возмущения действиями США и Израиля против Ирана и сообщений о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает ТАСС.

К консульству в порту Карачи вышли сотни протестующих, многие из них пытались прорваться внутрь, разбивая окна и двери. На данный момент подтверждается гибель как минимум шести человек, а число пострадавших достигает нескольких человек.