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Происшествия 6 августа 2023 14:14

В Пакистане поезд сошел с рельсов, как минимум 15 человек погибли

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В пакистанской провинции Синд 10 вагонов поезда сошли с рельсов. В результате как минимум 15 человек погибли, еще 50 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo News.

Как указано в сообщении, трагедия произошла около города Навабшах. В близлежащих больницах введен режим ЧС. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия проводятся спасательные работы. Движение поездов на этом пути приостановлено.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#поезд сошел с рельсов #пакистан #погибшие
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