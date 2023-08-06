В Пакистане поезд сошел с рельсов, как минимум 15 человек погибли

В пакистанской провинции Синд 10 вагонов поезда сошли с рельсов. В результате как минимум 15 человек погибли, еще 50 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo News.

Как указано в сообщении, трагедия произошла около города Навабшах. В близлежащих больницах введен режим ЧС. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия проводятся спасательные работы. Движение поездов на этом пути приостановлено.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.