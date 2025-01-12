В ожидании второго пришествия: перед вступлением в должность Трамп переполошил весь мир

Совсем скоро, уже через неделю, вступит в должность 47-й президент США. Еще никогда в общем-то спокойная процедура передачи власти в США не была столь нервной и в то же время ожидаемой. Все дело в неоднозначных инициативах и заявлениях Дональда Трампа. О чем заговаривается Трамп и насколько это серьезно – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: kremlin.ru

Трамп зафонтанировал

Яркий политик, шоумен и генератор неоднозначных высказываний и поступков Дональд Трамп умеет удивлять. Но в последнее время он не то что удивлял, а буквально огорошивал весь мир. Все дело в шокирующих инициативах будущего президента и некоторых членов его новой администрации.

Без пяти минут лидер сверхдержавы начал фонтанировать публичными заявлениями о включении в состав США таких стран, как Канада и Гренландия. Кроме того, он анонсировал возвращение влияния Соединенных Штатов на Панамский канал.

Гренландию, по Трампу, предлагается просто купить. Этот крупнейший на планете остров представляет собой очень лакомый кусок для будущего президента США. Население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, в основном это инуиты – эскимосы, по сути те же индейцы Северной Америки. Сейчас остров обходится Дании в 500 млн долларов в год, основным источником его доходов служит рыболовство. Пошли оценки – оказывается, Гренландию можно оценить в 50 млрд долларов, это всего 5% годового оборонного бюджета США.

Следующими в «списке покупок» Трампа могут стать Куба, Тайвань и КНДР. Такое мнение выразил в своей колонке в американском политическом издании The Hill бывший сотрудник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон. Он напоминает, что избранный президент США – по сути своей бизнесмен, и если ранее его сделки были нацелены на здания и отели, то сейчас их объектами стали целые страны.

«Возвращаясь к странам, которые влияют на национальную и экономическую безопасность Америки: а что насчет Кубы? И если докручивать список «а что, если» (list of ‘’what ifs’’), то что насчет Багам, Гаити, Тайваня или даже Северной Кореи?» – говорится в статье.

Что касается Канады, то Трамп в шутку назвал соседнюю страну 51-м штатом США, а занимавшего должность премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Также он опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, где Канада обозначена как территория США.

Ранее Трамп отмечал, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США, поскольку Вашингтон выделяет им значительные субсидии. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Америка субсидирует Канаду на сумму более $100 млрд, а Мексику – почти на $300 млрд в год. «Если мы продолжим субсидировать их, пусть они станут нашими штатами», – заявил 47-й американский президент.

Реакция в мире

Пока на озвучиваемое намерение купить территорию другого государства Трамп чаще всего получает ответ в стиле «не продается и никогда не будет продаваться».

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде раскритиковал заявления избранного президента Соединенных Штатов о намерении установить контроль над островом, являющимся автономной территорией Дании.

«Возвращаясь к странам, которые влияют на национальную и экономическую безопасность Америки: а что насчет Кубы?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу», – говорится в заявлении Эгеде.

Германия также выступила против планов присоединения Гренландии и Канады к США, сообщает Reuters.

«Действует благородный принцип Устава ООН и Хельсинкских соглашений, согласно которым границы не должны изменяться силой», – заявил представитель МИД Германии.

Министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции Софи Прима заявила, что высказывания Трампа относительно Гренландии являются проявлением империализма.

Учитывая масштаб и последствия заявлений Трампа, неудивительно, что весь мир пребывает, мягко говоря, в шоке.

Антиутопия сбывается

Очень образно охарактеризовал инициативы будущего президента в своем телеграм-канале известный журналист Олег Кашин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, – прим. Т-и).

«Антиутопия, в которой американские морпехи гоняются за датчанами по арктическим льдам, канадская граница обставлена «зубами дракона», а в соцсетях наряду с сердечком и лайком в ходу новая реакция — свастичка, — ну, наверное, много всякого такого, что может заставить и заскучать по временам Греты Тунберг и «центра двухпартийной политики». <...> В эти январские недели образ того, чего человечеству следует бояться, рисуется подробно, обстоятельно, ну и завораживает настолько, что даже тот, кому бы давно привыкнуть, что все, отбоялся, не отведет взгляда и, равнодушно проскользив по фронтовым сводкам из «курского приграничья», застрянет на новостях из Гренландии: Трамп-младший приехал, местным кепки раздал, и Господи, что же будет дальше», – пишет журналист.

Остряки дали планам Трампа название SMO, подчеркивая, что тот косплеит российское руководство Фото: kremlin.ru

Остряки даже дали планам Трампа название SMO – Special Military Operation, то есть Специальная Военная Операция. Тем самым подчеркивая, что тот косплеит российское руководство. Но они неправы: предложения президента-бизнесмена о покупке целых стран с населением похожи на сделку о продаже Аляски Александром II. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 519 000 км² была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за квадратный километр.

Покупка Аляски — второе крупное приобретение территории правительством США. Первой в 1803 году была куплена у Франции Французская Луизиана, на территории которой сейчас располагаются, полностью или частично, 15 штатов. Это обошлось американскому бюджету несколько дороже – примерно в $7 за км².

Почему Гренландия?

Остров занимает стратегически важное положение между США и Россией в Арктике; купив эту территорию, американцы смогут контролировать важный морской маршрут российских подлодок. Гренландия богата природными ресурсами: на острове найдены 43 из 50 критически важных минералов, включая редкоземельные металлы, которые используются в военной технике и зеленой энергетике. На шельфе острова может быть до 52 млрд баррелей нефти (3% доказанных мировых запасов). Эти ресурсы слабо разработаны сейчас, однако с учетом изменения климата Арктики доступ к ним может стать проще.

Если план в отношении Гренландии удастся, то Трамп не только войдет в историю наравне с президентом Эндрю Джонсоном, купившим Аляску, но и позволит Америке получить важнейший стратегический плацдарм в Арктике и Северном полушарии.

Маск сбрасывает маску

Но беда для сложившегося мироустройства пришла не только от Трампа. Его соратник Илон Маск решил сместить ни много ни мало правительство Великобритании. Он окрестил злом премьер-министра Кира Стармера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек этническими бандами. Маск назвал Стармера соучастником этих изнасилований, призвав к его отставке и судебному преследованию.

«Администрации Джо Байдена надо использовать последние дни пребывания у власти, чтобы принять срочные меры для защиты от Маска» Фото: © kremlin.ru

Чтобы защитить Великобританию от наскоков Маска, британский парламент проголосовал против расследования изнасилований. Из 475 депутатов за расследование проголосовали лишь 111, остальные выступили против (!), решив, что это обвинение «политически мотивировано».

Кроме того, Илон Маск оскорбил все того же Джастина Трюдо, обозвав его девочкой, и заявил, что слова Трюдо о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Ранее премьер Канады заявил в соцсети X, что его страна «черта с два» станет частью Соединенных Штатов.

Головокружение от успехов

Вообще победа Трампа на выборах, похоже, вскружила голову самому богатому предпринимателю мира (напомним, он был главным спонсором избирательной кампании кандидата от республиканцев). Он буквально потерял всяческие берега. Маск является членом новой американской администрации, а именно – в ноябре 2024 года Трамп объявил, что назначит его главой нового Департамента эффективности правительства.

И вот такое вызывающее поведение Маска начинает рождать множество вопросов и негативных оценок. Так, американский биограф Сет Абрамсон предположил, что миллиардер, возможно, сходит с ума у всех на виду. «Я отслеживал его поведение в интернете за два года – и учитывая, что он признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и сильном стрессе, теперь есть основания опасаться, что он глубоко болен», — заметил он.

Абрамсон уверен, что психическое состояние Маска может иметь последствия для всего мира: «Его безумие и растущее подстрекательство к насилию ставят под угрозу всех нас». Он предположил, что администрации Джо Байдена надо использовать последние дни пребывания у власти, чтобы принять срочные меры для защиты от Маска – или, по крайней мере, попытаться ограничить его, прежде чем Трамп займет Овальный кабинет. По его словам, эти меры могут включать в себя расторжение контрактов, блокирование работы Маска по «повышению эффективности правительства» и начало расследования его сделок.

Суровая реальность легко вылечит победительную эйфорию Трампа Фото: © kremlin.ru

Добро пожаловать в реальность

Все же очень интересно, как мы, весь мир, будем проживать с Дональдом Трампом. Определенно никто скучать не будет. России весь этот бедлам и бардак в Америке стратегически выгоден – пусть янки хоть отвлекутся от поддержки киевского режима. Кроме того, агрессивные наскоки Трампа и Маска на суверенные территории вроде Канады и Гренландии могут столкнуться с самым ожесточенным сопротивлением не только от их населения, но и от всего мирового сообщества. И тогда мир окончательно станет не только многополярным – вся модель НАТО и вообще вся модель Запада как носителя ценностей демократии и свободы девальвируется до полного нуля. Так что жгите дальше, Дональд Фредович!

Саму администрацию Трампа ждет жесткое столкновение с реальностью. Одно дело совершать дикие и непродуманные агрессивные выпады в адрес далеко не последних государств и совсем другое – реально претворять их в жизнь. Это при том, что в самой Америке Трампу есть чем заняться: мигрантский вопрос, пылающая Калифорния, где пожары тушат трансгендеры-пожарные ведерками из луж... Прежде всего, наверное, следует разобраться с порядком в собственном доме, а уж потом заниматься перекройкой мира. Так что суровая реальность легко вылечит победительную эйфорию Дональда Трампа, в этом не приходится сомневаться.