Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ожидании сына с СВО жительница Альметьевска открыла цветочный бизнес
Мать военнослужащего из Альметьевска увлеклась разведением садовых растений. Это помогает ей снизить тревогу, пока ее сын Ильдар находится на передовой.
Айгуль без преувеличения часами может рассказывать о цветах. Хобби началось с нескольких грядок в огороде и переросло в бизнес. Женщина стала цветоводом, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Справиться с переживаниями не смогли даже специалисты. Но с появлением любимого дела Айгуль стало проще ждать сына.
«Мы, женщины, должны быть для наших мужей и сыновей стойкими, сильными, мужественными. По-другому никак», — убеждена татарстанка.
Почти десять лет назад Ильдар служил в армии. К его возвращению мама сама сделала дембельский альбом. Молодого солдата тогда ждала еще и девушка Камилла, сейчас она его жена. Пока Ильдар выполняет свои боевые задачи, дома у него родился сын. Это второй ребенок в семье. Старшему не было и полугода, когда его отец отправился в зону боевых действий.
«Приходил в отпуск. Я на тот момент работала, в декрете не сидела. Сделала мужу подарок. Купила нам путевку в Питер. Мы слетали и приехали уже втроем», — пояснила Камилла.
Камиллу и Айгуль, как и всех родственников военнослужащих, поддерживают на городском, районном и региональном уровнях.
«Дочка в садик бесплатно ходит. Подарки давали, сертификат Ozon, новогодний подарок давали», — рассказала Камилла.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»