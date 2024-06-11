В ожидании сына с СВО жительница Альметьевска открыла цветочный бизнес

Фото: © Антон Николаев

Мать военнослужащего из Альметьевска увлеклась разведением садовых растений. Это помогает ей снизить тревогу, пока ее сын Ильдар находится на передовой.

Айгуль без преувеличения часами может рассказывать о цветах. Хобби началось с нескольких грядок в огороде и переросло в бизнес. Женщина стала цветоводом, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Справиться с переживаниями не смогли даже специалисты. Но с появлением любимого дела Айгуль стало проще ждать сына.

«Мы, женщины, должны быть для наших мужей и сыновей стойкими, сильными, мужественными. По-другому никак», — убеждена татарстанка.

Фото: © Антон Николаев

Почти десять лет назад Ильдар служил в армии. К его возвращению мама сама сделала дембельский альбом. Молодого солдата тогда ждала еще и девушка Камилла, сейчас она его жена. Пока Ильдар выполняет свои боевые задачи, дома у него родился сын. Это второй ребенок в семье. Старшему не было и полугода, когда его отец отправился в зону боевых действий.

«Приходил в отпуск. Я на тот момент работала, в декрете не сидела. Сделала мужу подарок. Купила нам путевку в Питер. Мы слетали и приехали уже втроем», — пояснила Камилла.

Фото: © Антон Николаев

Камиллу и Айгуль, как и всех родственников военнослужащих, поддерживают на городском, районном и региональном уровнях.

«Дочка в садик бесплатно ходит. Подарки давали, сертификат Ozon, новогодний подарок давали», — рассказала Камилла.

Фото: © Антон Николаев

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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