«В ожидании праздника»: в Казани пройдет первая персональная выставка керамики Махинина

В галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», 15 февраля откроется выставка художника-современника Андрея Махинина. В ней под общим названием «В ожидании праздника» будут представлены более 70 произведений из керамики – панно и скульптуры. Выставка станет, как подчеркнул в беседе с корреспондентом «Татар-информа» сам художник, его первым персональным проектом на территории родного Татарстана.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Название выставки “В ожидании праздника”. Это не что-то конкретное – речь о маленьких праздниках. У каждого человека свой праздник. У кого сын двоечник, и вдруг он получает пятерку – праздник! Кто-то кошку завел и т.д. Каждый человек всегда чего-то ждет и ждет хорошего, и каждый человек при этом ждет что-то свое», – пояснил художник.

Работы будут размещены в двух залах на первом этаже галереи. Их размещение уже начали сотрудники «Хазинэ» и сам автор Андрей Махинин. Созданные им произведения – образы из мира детства, воспоминания юности поколения 70-80-х годов. При этом сюжеты отличает авторский душевно-иронический взгляд на окружающий мир. Искусствоведы отмечают, что в работах лубочная эстетика сочетается с изысканной прорисовкой деталей, пластичностью форм.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Техника своеобразная, авторская: детали керамического произведения Махинин «выкраивает» из пласта гончарной глины, декорирует глазурями и ангобами (покрытие из жидкой глины на сыром или обожженном изделии для создания большей гладкости поверхности, маскировки нежелательного цвета).

Уже 20 лет Андрей Махинин, уроженец Бугульмы, преподает художественную керамику и другие дисциплины в Казанском государственном институте культуры. До этого 15 лет работал учителем русского языка и литературы в деревне Русское Никольское (Лаишевский район) и в казанской гимназии №19. Специальности «Художественная керамика и мозаика» он обучался в Рижском художественном училище (1979), образование филолога получил спустя почти десять лет в Казанском университете.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Произведения Андрея Махинина есть в фонде Республиканского музея изобразительных искусств Марий Эл, в частных галереях Израиля и Черногории, у частных коллекционеров в России и Германии. А вот в фонде Музея ИЗО Татарстана произведений Андрея Махинина пока нет – выставка собрана из «домашней» коллекции самого художника и его работ, находящихся в частных руках.

Выставку «В ожидании праздника» в галерее «Хазинэ» можно будет посетить до 17 марта.