«В ожидании чуда»: в Казани прошел новогодний утренник для детей участников СВО

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

В Детском центре «Экият» Комитет семей воинов Отечества РТ организовал проведение елки для детей участников специальной военной операции «В ожидании чуда».

Праздник проходил в виде интерактивного новогоднего спектакля, который был организован при помощи организации «Праздник у ворот» и ее руководителя Ирины Ивановой.

«Все вышло так, как мы хотели, как мы задумали. Дети любят интерактив: поиграть, попрыгать. Когда видишь, сколько неравнодушных людей, становится на душе отрадно и тепло, потому что люди готовы на благотворительной основе помогать», – поделилась руководитель Комитета семей воинов Отечества республики Татарстан Ангелина Галимова.

Также организатор отметила, что этот праздник – значимый и важный не только для детей, но и для близких родственников, мам и жен участников специальной военной операции. Здесь они могут общаться, получать колоссальную поддержку друг от друга.

Во время программы мамы могли написать новогодние поздравления и письма родным, которые комитет отправит на фронт.

На мероприятии также присутствовал и ветеран специальной военной операции из Менделеевска Урал Махмудов.

«Приехали на мероприятие по приглашению Комитета СВО РТ. Очень приятно, что люди неравнодушны, что организовали этот праздник. Я рад, что не забывают о наших родных, близких, детях. Нам очень понравилось мероприятие, дети довольны», – поделился впечатлениями Махмудов.

Праздник завершился вручением подарков, которые подготовил комитет.

Яна Кузахметова