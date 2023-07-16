В озере в Нижнекамском районе обнаружили тело мужчины

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в озере Юртово деревни Ильинка Нижнекамского района обнаружили тело мужчины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В сообщении было отмечено, что на берегу остались только резиновые тапочки.

Тело 60-летнего мужчины водолазы извлекли в 5 метрах от берега.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил поведения на водном объекте. Стоит отметить, что водоем для купания не оборудован.