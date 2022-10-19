В озере на Чуйкова в Казани обнаружили тело мужчины

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что на улице Чуйкова в Казани на поверхности озера Большое Чуйково обнаружено тело мужчины поступило сегодня в 15.15 от оперативного дежурного МВД по РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели обнаружили погибшего в пяти метрах от берега. Тело мужчины было доставлено на берег, где его передали полицейским. Погибший был в верхней одежде. Его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

