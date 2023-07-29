В озере Малое Лебяжье в Казани водолазы обнаружили тело женщины

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в озере Малое Лебяжье утонула женщина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как оказалось, женщина ушла купаться и не вышла из воды. Прибывшие на место водолазы извлекли тело в 7 метрах от берега. После этого тело 48-летней женщины передали полицейским. Стоит отметить, что место не обородувано для купания.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

В ведомстве отметили, что с начала купального сезона 2023 года на озере Малое Лебяжье в Казани зарегистрированы 2 происшествия (это происшествие - второй случай), в результате которых спасен 1 человек, погиб 1 человек.