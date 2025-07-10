В озере Малое Лебяжье на запрещенном пляже едва не утонул ребенок на надувном мяче

В озере Малое Лебяжье, на участке, где купаться запрещено, 10-летнего мальчика едва не унесло течением вместе с надувным мячом.

Как рассказал «Татар-информу» председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын, мальчик плавал на надувном мяче возле берега под присмотром родителей. В какой-то момент его начало уносить на глубину к середине озера, ребенок начал звать на помощь.

Спасатели на плавсредстве быстро доплыли до ребенка и доставили его и очевидца, пытавшегося помочь, обратно на берег.

Ребенок не пострадал, но сильно испугался. С его родителями провели профилактическую беседу.