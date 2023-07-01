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Происшествия 1 июля 2023 14:27

В озере Комсомольское в казанских Дербышках на глазах отдыхающих утонул мужчина

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В Казани в озере Комсомольское на глазах отдыхающих утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне вечером постуупила информация о том, что на озере Комсомольское в Казани на противоположной стороне от пляжа на глазах очевидцев утонул мужчина.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Дежурная смена спасателей ЗПСО №2 в составе водолазной группы, прибыв к месту, приступила к поискам пропавшего.

Тело мужчины обнаружили в 20 метрах от берега на глубине 7 метров, его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Причину смерти установят эксперты.

#утонул мужчина
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