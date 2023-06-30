В озере Комсомольское в Дербышках утонул мужчина

Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на озере Комсомольское в противоположной стороне озера тонет пожилой мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прохожие, которые увидели, что мужчине стало плохо в воде, вытащили его на берег. Скорее всего, у него прихватило сердце.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть 71-летнего мужчины.