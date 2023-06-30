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Руc Тат
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Происшествия 30 июня 2023 13:12

В озере Комсомольское в Дербышках утонул мужчина

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Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на озере Комсомольское в противоположной стороне озера тонет пожилой мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прохожие, которые увидели, что мужчине стало плохо в воде, вытащили его на берег. Скорее всего, у него прихватило сердце.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть 71-летнего мужчины.

#утонул мужчина
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