В озере Комсомольское в Дербышках утонул молодой человек

В казанских Дербышках в озере Комсомольское утонул 24-летний мужчина. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщение о том, что во время купания в озере утонул мужчина, поступило от очевидцев сегодня в 17.21.

В 18.50 водолазы зонального поисково-спасательного отряда достали тело молодого мужчины из озера. Глубина, на которой было обнаружено тело, составила три метра, а расстояние от берега – 40 метров. Важно отметить, что мужчина плавал в ста метрах от пляжа, то есть вне его зоны.

Устанавливаются причины произошедшего.