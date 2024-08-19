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В озере Комсомольское в Дербышках утонул молодой человек
В казанских Дербышках в озере Комсомольское утонул 24-летний мужчина. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщение о том, что во время купания в озере утонул мужчина, поступило от очевидцев сегодня в 17.21.
В 18.50 водолазы зонального поисково-спасательного отряда достали тело молодого мужчины из озера. Глубина, на которой было обнаружено тело, составила три метра, а расстояние от берега – 40 метров. Важно отметить, что мужчина плавал в ста метрах от пляжа, то есть вне его зоны.
Устанавливаются причины произошедшего.
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