В озере Комсомольское под Казанью водолазы обнаружили утонувшего мужчину

Сегодня ранним утром на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в поселке Дербышки утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, в 30 метрах от берега озера с глубины 7 метров спасатели-водолазы извлекли тело 40-летнего мужчины, утонувшего во время купания за территорией пляжа. После этого тело погибшего передали сотрудникам полиции.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.