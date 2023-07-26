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В озере Комсомольское под Казанью водолазы обнаружили утонувшего мужчину
Сегодня ранним утром на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в поселке Дербышки утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, в 30 метрах от берега озера с глубины 7 метров спасатели-водолазы извлекли тело 40-летнего мужчины, утонувшего во время купания за территорией пляжа. После этого тело погибшего передали сотрудникам полиции.
По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
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