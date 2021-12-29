В озере Глубокое в Казани 44-й раз установили новогоднюю елку

Новогодняя елка в 44-й раз украсила озеро Глубокое в Казани. Установкой дерева занимались представители клуба подводного плавания «Бентос» КГМУ, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Место установки выбрано неслучайно: благодаря составу вода в Глубоком не замерзает даже зимой, температура здесь составляет 4–6 градусов, а видимость — 60 м. Водоем располагается рядом с селом Щербаковка на трассе М7.

Участниками акции стали около 60 человек, в работах под водой были задействованы более 20.

Высота елки составляет около 1 метра. Она украшена шарами, гирляндой на батарейках и мишурой, а на макушке дерева расположена золотая звезда. Она установлена не на дне водоема, а на глубине примерно 10 метров. Дерево закреплено на крюк, от крена его защищает специальный буй.

Как сообщили в исполкоме, новогодняя гирлянда будет гореть на протяжении двух недель, пока елка будет находиться на глубине.

«Под водой аквалангисты водили хоровод, фотографировали, а некоторые особо опытные даже выпили пару глотков игристого вина, так как для застолья на глубине необходима сноровка. Демонтируют елку тоже каждый год в одно и то же время — в ночь с 13 на 14 января», — говорится в сообщении.