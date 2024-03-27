В отрасль культуры в России хотят привлечь около 10 тыс. квалифицированных специалистов

На встрече с работниками культурных учреждений в Торжке Президент России Владимир Путин поделился планами по развитию отрасли, в том числе рассказал о программе «Земский работник культуры».

Так, отметил Президент, по аналогии с классными руководителями и преподавателями работникам культуры стоит назначить подъемные. Еще одним примером может стать программа развития ФАПов в населенных пунктах, чтобы повысить материально-техническую обеспеченность домов культуры. Действовать в этом направлении, уверен глава государства, нужно «аккуратно».

«И надеюсь, что около 10 тысяч человек мы в отрасль сможем привлечь. Современных, подготовленных, после соответствующих специализированных учебных заведений», — сказал он.

В то же время это поможет не только «завлечь» специалистов, но и удержать их, а также тех, кто уже работает в этой сфере.