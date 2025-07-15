В отпуск без долгов: приставы напомнили, кого не выпустят за границу и как этого избежать

Судебные приставы Татарстана за первое полугодие 2025 года взыскали более 10 млрд рублей с должников. Служба напоминает – даже незначительная задолженность может стать основанием для запрета на выезд за границу. Где проверить наличие долгов, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





За первое полугодие приставы в Татарстане взыскали с должников 10 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

Приставы взыскали более 1 млрд рублей по алиментам

За первое полугодие приставы в Татарстане взыскали с должников 10 млрд рублей, в том числе.1,1 млрд по алиментам, сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан – главный судебный пристав Республики Татарстан Анвар Закиров.

Анвар Закиров: «Специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов носит стимулирующий характер, связанный с угрозой репутации неплательщика» Фото: prav.tatarstan.ru

«За шесть месяцев наши органы дознания завершили расследование 396 уголовных дел. Большая часть уголовных дел – это дела об уклонении от уплаты алиментов», – рассказал Закиров.

Хорошим подспорьем в работе приставов стали современные технологии. Так, с 25 мая этого года заработал реестр должников по алиментам. Найти его можно в «Банке данных исполнительных производств», который расположен на сайте службы судебных приставов.

«Этот проект нацелен на повышение мотивации должников к исполнению своих обязанностей. Специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов носит стимулирующий характер, связанный с угрозой репутации неплательщика», – рассказал Анвар Закиров.

Также служба приставов рассмотрела 1 тыс. административных преступлений.

Отдельная работа – с мигрантами: 564 иностранных гражданина приставы выпроводили за границу и еще 527 поместили в специальные учреждения Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 500 мигрантов выдворили из страны

Были задержаны в этом году 23 человека, которые скрывались от суда или органов дознания. Отдельная работа – с мигрантами: 564 иностранных гражданина приставы выпроводили за границу и еще 527 поместили в специальные учреждения.

«Наша работа связана не только с исполнением судебных решений, но также и с обеспечением безопасности судебных заседаний. Так, в этом году судебные приставы обеспечили безопасность 2,8 тыс. заседаний. Приставами были доставлены в суды около 2 тыс. граждан», – рассказал Анвар Закиров.

Еще один фронт работ – с имуществом должников. За этот год приставы успели провести 5,4 тыс. арестов имущества. Часть арестованного впоследствии была передана на принудительную реализацию. Всего продали имущества на 810 млн рублей, деньги были перечислены взыскателям.

«Половина всех документов приходит к нам в цифровом виде»

Таких внушительных результатов служба достигла за счет постоянного совершенствования своих инструментов. Так, сейчас почти все постановления о взыскании отправляются не в бумажном, а в электронном формате, напрямую в банки и госорганы.

«Уже половина всех исполнительных документов приходит к нам в цифровом виде. Это существенно ускоряет всю работу и делает ее более открытой и понятной», – рассказал Анвар Закиров.

Электронные мосты были налажены не только с банками. Приставы применяют современные технологии и при сотрудничестве с другими органами. Например, в совместных рейдах с ГИБДД применяется система «Дорожный пристав». Это аппаратно-программный комплекс, который проверяет номера автомобилей в потоке. В случае если у владельца авто есть долги, его остановят сотрудники ГИБДД и выдадут квитанцию или постановление суда. В некоторых случаях сотрудники могут даже арестовать машину должника.

«Также работает специальное программное обеспечение «Паутина», которое помогает выявлять машины должников. На основе этих данных ГИБДД и приставы проводят совместные рейды. Если останавливают автомобиль с долгами, его могут арестовать. В 2025 году провели 75 таких рейдов», – рассказал Анвар Закиров.

«Вы не сможете выехать за границу, не оплатив долги»

В период отпусков важно помнить: приставы имеют полное право ограничить должнику выезд за границу. Даже в том случае, если вы уверены в том, что у вас нет долгов, стоит проверить информацию на официальном сайте Главного управления Федеральной службы приставов по Республике Татарстан.

«Вы не сможете выехать за границу, если есть вступившее в законную силу решение суда или иного уполномоченного органа о взыскании с гражданина денежных средств. Или если долг не погашен добровольно в установленный законом срок», – рассказал Анвар Закиров.

Также нельзя выехать за границу тем, кто систематически уклоняется от исполнения требований суда об уплате долга, игнорирует законные требования судебного пристава-исполнителя.