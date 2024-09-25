Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия
В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ушел добровольцем на СВО, проводятся следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан Копайгородский.
Около двух недель назад стало известно, что Копайгородский участвует в СВО в составе добровольческого отряда. В мае он ушел в отставку с поста мэра Сочи, чтобы перейти на новое место работы.
Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 года, а до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников