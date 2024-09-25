В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ушел добровольцем на СВО, проводятся следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан Копайгородский.

Около двух недель назад стало известно, что Копайгородский участвует в СВО в составе добровольческого отряда. В мае он ушел в отставку с поста мэра Сочи, чтобы перейти на новое место работы.

Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 года, а до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике.