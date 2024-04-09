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В отношении АО «Альфа-банк» возбудили дело
В действиях банка выявлены признаки нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Причиной стало обращение гражданина по поводу рекламы программы лояльности «Альфа банка». В ней утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. О том, что акция действует только при открытии первого счета, банк пояснил в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.
По мнению ФАС, действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе. Служба оценит ролик АО «Альфа-Банк» на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф.
Подобные дела возбуждаются по отношению к банку не в первый раз. Закон о рекламе банк нарушал в ноябре прошлого года и в феврале текущего.
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