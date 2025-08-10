В отелях на Аляске стоимость «ночевки» выросла вдвое за пару дней

В ряде отелей города Анкоридже (Аляска) стоимость «ночевки» выросла почти вдвое. Рост цен произошел буквально за два дня после анонса о встрече Президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, пишет РИА «Новости».

Например, переночевать в отеле «Hilton Anchorage» с 15-го на 16-е августа до анонса встречи стоило 347 долларов, а после – 657 долларов. В «Wyndham Garden Anchorage Airport» «ночевка» раньше стоила 499 долларов, а теперь -609 долларов, а в «The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt» цены выросли с 322 до 547 долларов.