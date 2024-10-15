В отелях Казани к саммиту БРИКС дополнительно создано 13 президентских люксов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 13 отелях Казани к саммиту БРИКС появились новые президентские люксы, созданные по требованиям объединения. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В отелях города было создано дополнительно 13 президентских номеров к уже имеющимся восьми. Таким образом, всего в Казани на саммите БРИКС будут работать 21 номеров, где мы можем разместить глав государств. Это огромные инвестиции, по нашим данным, порядка 1 млрд рублей. Причем это вложения самих собственников, за что мы им очень благодарны», - отметил спикер.

Сергей Иванов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего для размещения делегаций на саммите БРИКС будут задействованы порядка 6,5 тыс. номеров разного калибра. Иванов заверил, что Казани хватит мест размещения для всех гостей мероприятия.

«Наша задача - через саммит БРИКС максимально раскрыть культуру, историю и туристические достопримечательности. В свободное время делегаций мы предлагаем им экскурсионные программы и по Казани, и по Свияжску, и по Великому Болгару, и по Елабуге», - добавил Иванов.

Ни в одном городе нашей страны нет такого количества президентских номеров, это станет ещё одним конкурентным преимуществом республики в сфере туризма, уверен Иванов.

Виталий Большаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из отелей, где создали президентский люкс, стал «Ногай». По словам директора ООО «Дом печати на Баумана» Виталия Большакова, саммит БРИКС для гостиниц не станет очень прибыльным мероприятием, скорее это инвестиция в долгую и создание международного имиджа, что привлечет ещё больше туристов в Татарстан.

«Заработать на саммите БРИКС мы не рассчитываем. Это хороший имидж и реклама для города, республики и отелей. Я считаю, что участие в таком крупном международном мероприятии пойдет нам всем на пользу», - заверил Большаков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно, что участие в нем подтвердили представители 33 государств.