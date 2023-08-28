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В отеле в турецком Бодруме произошла перестрелка, есть погибшие
В вооруженном конфликте в отеле в Бодрумском районе Муглы погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
Инцидент произошел накануне в 23.00 мск в районе Гельтюркбюкю.
По предварительным данным, конфликт произошел между тремя людьми, приехавшими в отель на автомобиле и тремя постояльцами отеля.
В результате происшествия скончался 28-летний мужчина. Еще трое человек, в том числе 17-летний подросток, были доставлены в больницу.
В настоящее время ведутся поиски подозреваемых, по факту инцидента начато широкомасштабное расследование.
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