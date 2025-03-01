В отделениях ЗАГС Татарстана молодоженов угостили блинами в честь масленицы

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

В отделениях ЗАГС Татарстана на масленичной неделе молодоженов, заключающих брак, решили угостить традиционным блюдом праздника – блинами. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

Сотрудники создали для молодоженов особую праздничную атмосферу и предложили им угощения, в том числе и креативные – в форме сердечек.

«Согласно народным приметам, свадьба на Масленицу считается благоприятным знаком и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь. Пусть каждый из них будет окружён теплом, любовью и радостью», – отметили в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.