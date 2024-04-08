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Почта России в Татарстане: режим работы «до» и «после» Ураза-байрам
Во вторник, 9 апреля, отделения почты России в Татарстане будут работать на 1 час меньше в связи с предстоящим празднованием Ураза-байрама. Об этом пишет мэрия столицы РТ со ссылкой на пресс-службу компании.
В день самого праздника (среда, 10 апреля) отделения Почты работать не будут.
Начиная с четверга, 11 апреля, почта продолжит работать в обычном режиме. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России.
Ранее сообщалось, что жителей Татарстана ждет дополнительный выходной в честь вышеназванного праздника. Причем в предпраздничный день продолжительность рабочего дня или смены сократится на один час.
Напомним также, что дополнительный выходной у татарстанцев будет еще и в июне – 16 числа. В этот день в республике отметят Курбан-байрам.
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