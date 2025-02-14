В Отделении СФР по Югре прокомментировали увеличение декретных выплат

В этом году максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам для работающих родителей увеличился на 41%. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ольга Галюк, сообщает издание «Новости Югры».

«<...> максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году вырос с 122 807,80 до 172 488,69 рубля в месяц, а максимальный размер пособия по беременности и родам увеличился с 565 562,20 до 794 355,80 рубля за 140 дней беременности», – отметила спикер.

В свою очередь максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличен до 68 995,48 рубля в месяц.

В связи с этим она напомнила, что больничный оплачивается в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа. Пособие по беременности и родам назначается в размере 100% среднего заработка, а пособие по уходу за ребенком – в размере 40%.

При расчете соответствующих выплат учитывается средний заработок за два года, предшествующих году наступления страхового случая (соответственно, в 2025 году учитывается средний заработок за 2023 и 2024 годы).

Если же заработок меньше минимального размера оплаты труда или страховой стаж меньше шести месяцев, средний дневной заработок рассчитывается с учетом МРОТ. Поэтому минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году равняется 737,75 рубля (без учета районного коэффициента).