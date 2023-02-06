В отделении республиканского центра материальной помощи в Челнах случился пожар

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что в кабинете Отделения республиканского центра материальной помощи на Солнечном бульваре в Челнах случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы, прибывшие на место по третьему номеру сложности, оперативно ликвидировали горение.

Как выяснилось, в архиве загорелась бумага. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал.