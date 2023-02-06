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Происшествия
6 февраля 2023  15:33
Алексей Новиков

В отделении республиканского центра материальной помощи в Челнах случился пожар

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Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что в кабинете Отделения республиканского центра материальной помощи на Солнечном бульваре в Челнах случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы, прибывшие на место по третьему номеру сложности, оперативно ликвидировали горение.

Как выяснилось, в архиве загорелась бумага. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал.

#пожар #Набережные Челны
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