В отдел полиции Зеленодольска назначен новый глава

В ОМВД России по Зеленодольскому району представили нового руководителя. Им стал 50-летний полковник полиции Айрат Багауов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ, сообщили в ведомстве.

В разные годы Багауов возглавлял отделы МВД по Мамадышскому и Бугульминскому районам, а также в Альметьевске.

Фото: © администрация Зеленодольска

На представлении руководителя личному составу участвовали замминистра внутренних дел по РТ Алексей Завгороднев и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Зеленодольский район – один из крупнейших муниципалитетов в республике, пятый по численности населения. Сотрудники нашего ОВД всегда отличались трудолюбием и ответственностью. Везло и с руководителями отделов. Поэтому я уверен, что работа полицейских и впредь будет оставаться на должном уровне», – сказал Афанасьев.

Фото: © администрация Зеленодольска

Олег Хохорин, ранее занимавший должность руководителя ОМВД по Зеленодольскому району, поблагодарил личный состав за совместную работу.