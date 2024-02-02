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В отдел полиции Зеленодольска назначен новый глава
В ОМВД России по Зеленодольскому району представили нового руководителя. Им стал 50-летний полковник полиции Айрат Багауов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ, сообщили в ведомстве.
В разные годы Багауов возглавлял отделы МВД по Мамадышскому и Бугульминскому районам, а также в Альметьевске.
На представлении руководителя личному составу участвовали замминистра внутренних дел по РТ Алексей Завгороднев и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
«Зеленодольский район – один из крупнейших муниципалитетов в республике, пятый по численности населения. Сотрудники нашего ОВД всегда отличались трудолюбием и ответственностью. Везло и с руководителями отделов. Поэтому я уверен, что работа полицейских и впредь будет оставаться на должном уровне», – сказал Афанасьев.
Олег Хохорин, ранее занимавший должность руководителя ОМВД по Зеленодольскому району, поблагодарил личный состав за совместную работу.
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