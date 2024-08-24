В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников в регионе. В результате инцидента пострадали два человека. В трех районах Острогожского района введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий возгорания, вызванного детонацией взрывоопасных объектов, передает ТАСС.

Около 200 жителей из близлежащего села и садового товарищества были эвакуированы. Для них организовали временное жилье, а жителям соседнего населенного пункта провели инструктаж по безопасности. Из-за повреждения ЛЭП в одном из сел района возможны перебои с электричеством.

Губернатор уточнил, что одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, другая отказалась от госпитализации после получения незначительных травм.

Министерство обороны РФ заявило, что за ночь над Воронежской областью было сбито пять беспилотников самолетного типа. Также по одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями. В Белгородской области есть двое пострадавших, в Брянской - обошлось без жертв и разрушений.