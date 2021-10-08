В основу новых Covid-ограничений в РТ вошел опыт других субъектов России

В основу новых Covid-ограничений в Татарстане был положен опыт других субъектов России и других стран. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

«Управлением Роспотребнадзора Татарстана подробно изучен опыт других субъектов Российской Федерации, которые ограничительные меры ввели раньше нас с вами. Опыт других зарубежных стран», – отметила спикер.

Миляуша Замалиева подчеркнула, что все что связанно с пандемией – это коллективная ответственность, каждый житель в ответе за эпидситуацию.

«Наша задача – сберечь жизни и здоровье татарстанцев. Тех, кто на сегодня не защищен от новой коронавирусной инфекции», – отметила пресс-секретарь ведомства о причинах введения ограничительных мер.

К примеру, в Оренбургской области приезжающие в регион, будучи не привитыми от новой коронавирусной инфекции, в течение двух суток должны сдать ПЦР и до получения отрицательного результата находиться на самоизоляции. Если же возможности сделать ПЦР у них нет, то на самоизоляции придется провести неделю.

В Волгоградской области с 18 октября на спортивные, оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия не попадут невакцинированные жители региона. Без прививки и ПЦР-теста не заселят и в санатории, пансионаты и дома отдыха.

В Вологодской области с 6 октября в медицинские учреждения можно будет попасть только при наличии QR-кода. С 9 октября такие же требования вступают в силу по отношению к тем, кто хочет попасть в организации общепита, театры, кино, спортивные учреждения.

В Башкирии с 4 октября ночные бары и дискотеки, музеи, выставки, библиотеки, театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные объекты могут посещать только те, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о перенесенном в последние полгода Covid-19. С 12 октября такие же требования вводятся для посещения торговых центров, частных музеев, а также для переездов на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан». С 18 октября такие же ограничения начнут действовать при посещении СПА-салонов, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе.

В Адыгее с 11 октября запрещены все массовые мероприятия.

Только при наличии QR-кода жители Архангельской области смогут попасть в объекты общественного питания, на досуговые и развлекательные мероприятия.