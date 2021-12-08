«В основе России — благополучие людей»: Песошин вручил госнаграды в Казанском Кремле

Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня выдающимся жителям республики Премьер-министр РТ Алексей Песошин в Казанском Кремле.

«Здесь присутствуют представители сферы образования, здравоохранения, деятели искусств, работники крупных промышленных предприятий республики, органов государственной власти, а также представители пищевой промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной и строительной отраслей. Благодарю вас за добросовестную работу и преданность своему делу», — сказал Алексей Песошин, обращаясь к присутствующим в зале.

В своем выступлении глава Правительства РТ отметил, что по основным макроэкономическим показателям Татарстан традиционно входит в число регионов-лидеров. По итогам девяти месяцев этого года республика занимает пятое место по объему промышленного производства среди всех субъектов Федерации и первое место — в Приволжском федеральном округе, а также пятое место по вводу жилья, шестое — по объему строительных работ и седьмое — по обороту розничной торговли.

«В основе сильной России — благополучие людей. Благополучие татарстанцев — результат нашего совместного труда», — подчеркнул Премьер-министр РТ.

Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник жилищно-коммунального хозяйства №2 Лениногорска Управления социальными объектами публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина Изаиль Габдрахманов и первый заместитель генерального директора — директор по производству АО «Казанский оптико-механический завод» Владимир Лаврентьев.

«Таких наград жизнь много не дает. Эта награда обязывает в дальнейшем хорошо работать, приносить еще больше пользы. Я никогда не жалел о выбранной профессии. Десять лет проработал на Севере после окончания строительного техникума в Альметьевске. После этого перешел в „Татнефть“. Если выбрал профессию, в одном месте стараюсь работать», — заметил Изаиль Габдрахманов во время беседы с журналистами.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено наладчику автоматических линий и агрегатных станков ремонтно-механического цеха завода запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ» Назиму Низамову. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Тимуру Зефирову.

«Я не первый раз в этом зале и каждый раз испытываю огромную гордость за то, что я гражданин России, житель Татарстана и Казани. Горжусь тем, что являюсь представителем высшей школы в республике. Наш институт развивается колоссальными темпами. Самое интересное направление из тех, которые мы развиваем, — это новые методы лечения ишемической болезни сердца. Эта болезнь — самая распространенная причина смерти на земле. Люди умирают от инфарктов и инсультов, а это все — нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Мы разрабатываем новые препараты, которые облегчат участь больных», — сообщил Тимур Зефиров корреспонденту ИА «Татар-информ».

За вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавируса, благодарность Президента РФ объявлена директору Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василию Ислаеву.

«Студенческие отряды — одно из самых многочисленных движений в стране. Каждый год больше сотни тысяч ребят приезжают и трудятся на разных инфраструктурных объектах по разным направлениям деятельности. Мы всегда там, где нужна наша помощь», — прокомментировал свое награждение Василий Ислаев.

Всего в этот день государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан получили более 50 человек.