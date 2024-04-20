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В Осиново под Казанью задержали мужчину, который жестоко избил свою супругу
В Зеленодольском районе был зафиксирован случай избиения молодой женщины неизвестным лицом, который был запечатлен на видеокамерах наблюдения, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
На место происшествия направился старший участковый уполномоченный полиции.
При проведении обследования квартиры полицейский выявил виновника происшествия – 35-летнего жителя села Осиново.
В результате расследования установлено, что по причине личных разногласий мужчина нанес несколько ударов своей супруге.
Против нарушителя был составлен административный протокол. Городской суд в Зеленодольске признал мужчину виновным и назначил ему административный арест сроком на 10 суток.
Пострадавшая не явилась в суд, а также отказалась от прохождения медицинской судебной экспертизы.
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