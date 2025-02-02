В Осиново двое жителей Казани избили иностранцев, пытаясь найти у них наркотики

Двое жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы покушении на хищение наркотиков и разбое. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 8 января 2024 года. По версии следователей, двое пьяных жителей Казани вместе с тремя приятелями решили напасть на нескольких иностранцев, которые жили в поселке Осиново Зеленодольского района. Они думали, что у них есть деньги и наркотики. Проникнув в квартиру, где находились шесть иностранцев, включая двоих несовершеннолетних, нападавшие избили их и, угрожая битой и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и наркотики. Не найдя ничего, они забрали деньги и мобильный телефон у жертв и скрылись.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.